В Сербии осудили нескольких боевиков, воевавших на Донбассе
В случае доказательства совершения преступлений против человечности они должны предстать перед судом в Гааге.
Сербия осудила нескольких своих граждан, воевавших на Донбассе на стороне РоSSии. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта - РоSSии. Уже есть несколько судебных приговоров здесь, в Сербии, за что благодарен сербской стороне", - написал глава украинского МИД на своей странице в Facebook.
Павел Климкин добавил, что в случае доказательства совершения преступлений против человечности кем-то из этих людей, они должны предстать перед судом в Гааге.
Ранее сообщалось, что Сербия открыла 45 уголовных производств против наемников, воевавших на Донбассе и в Сирии.
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