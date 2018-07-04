В Сербии осудили нескольких боевиков, воевавших на Донбассе

В случае доказательства совершения преступлений против человечности они должны предстать перед судом в Гааге.

Сербия осудила нескольких своих граждан, воевавших на Донбассе на стороне РоSSии. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта - РоSSии. Уже есть несколько судебных приговоров здесь, в Сербии, за что благодарен сербской стороне", - написал глава украинского МИД на своей странице в Facebook.

Павел Климкин добавил, что в случае доказательства совершения преступлений против человечности кем-то из этих людей, они должны предстать перед судом в Гааге.

Ранее сообщалось, что Сербия открыла 45 уголовных производств против наемников, воевавших на Донбассе и в Сирии.