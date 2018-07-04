За незаконную вырубку и контрабанду леса будут давать срок

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов».

За принятие соответствующего законопроекта №5495 за основу и в целом проголосовали 234 народных депутата, сообщает Экономическая правда .

Целью закона является обеспечение сохранения лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиления административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и дальнейший ее экспорт вне таможенного контроля (контрабанду).

Законом предусмотрено, что объем внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных не должно превышать 25 миллионов кубических метров в год независимо от объема внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных в предыдущем году.

При этом осуществление мониторинга внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных, а также контроль за непревышением объема внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных, установленного этой статьей, положено центральным органом исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере лесного хозяйства, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

По закону, незаконная вырубка и повреждение деревьев или кустарников влекут за собой наложение штрафа на граждан от 15 до 30, а на должностных лиц — от 75 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвержено административному взысканию, предусматривают наложение штрафа на граждан от 30 до 60, а на должностных лиц — от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уничтожение же или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев, кустарников, газонов, цветников и других объектов озеленения, в пределах населенных пунктов, непринятие мер для их охраны, а также самовольное перенесение в другие места во время застройки отдельных участков, занятых объектами озеленения; повреждение деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов, которые не отнесены в лесной фонд, или их незаконная вырубка влекут за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30, на должностных лиц или физических лиц — предпринимателей — от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, законом вносятся дополнения в Уголовный кодекс, согласно которым перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с избежанием таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также лесоматериалов необработанных, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

То же действие, совершенное лицом, которое ранее совершило одно из преступлений, или по предварительному сговору группой лиц, либо служебным лицом, с использованием власти или служебного положения, или в большом размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Незаконная вырубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно вырубленных деревьев либо кустарников, которые причинили существенный вред, наказываются штрафом от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. При этом временно, сроком на восемь лет со дня вступления в силу, запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта древесины топливной.

Напомним, в большинстве случаев за незаконную вырубку леса украинские суды назначают минимальное наказание в виде штрафа 5,1 тысячи гривен.