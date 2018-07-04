ГПУ вызвала на допрос экс-мэра Киева Черновецкого и его сына

Леонида и Степана Черновецких ждут в Генпрокуратуре 17 июля.

ГПУ вызвала на допрос экс-мэра Киева Черновецкого и его сына
Фото: analitica.kiev.ua

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана.

Как указано в повестках, которые размещены на сайте ГПУ, старший и младший Черновецкие вызываются в качестве свидетелей.

Леонида и Степана Черновецких ждут в Генпрокуратуре 17 июля.Дело, по которому хотят допросить Черновецких, касается деятельности преступной организации экс-президента Януковича в период с марта 2010 года по февраль 2014 года.

Украинская прокуратура подозревает Черновецкого в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса) при строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. По версии следствия, Черновецкий причастен к незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки. Также ему вменяют занижение арендной платы за землю и уничтожение объекта археологического наследия. Ущерб территориальной общине города Киева оценивается в 250 млн гривен.


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