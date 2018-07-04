ГПУ вызвала на допрос экс-мэра Киева Черновецкого и его сына

Леонида и Степана Черновецких ждут в Генпрокуратуре 17 июля.

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана.

Как указано в повестках, которые размещены на сайте ГПУ, старший и младший Черновецкие вызываются в качестве свидетелей.

Леонида и Степана Черновецких ждут в Генпрокуратуре 17 июля.Дело, по которому хотят допросить Черновецких, касается деятельности преступной организации экс-президента Януковича в период с марта 2010 года по февраль 2014 года.