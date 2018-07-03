Данишевская: пришло время активизировать процедуру ликвидации Верховного Cуда Украины

Глава ВС отрицает существование двух Верховный судов в Украине.

Данишевская: пришло время активизировать процедуру ликвидации Верховного Cуда Украины
Фото: Макс Требухов

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская считает, что нужно активизировать ликвидацию Верховного суда Украины. Это она отметила во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

"Они (судьи ВСУ - ред.) не мешают осуществлять правосудие. Мы тоже не мешаем им решать вопросы, которые они считают нужным решать. Но эта пауза слишком затянулась. Прошло полгода и, наверное, пришло время активизировать процедуру ликвидации Верховного суда Украины", - сказала она.

По мнению Данишевской, при ликвидации ВСУ судьям должны дать государственные гарантии, на которые они имеют право.

"Этим будут заниматься ВККСУ и ВСП, но соблюдение закона, который предполагает ликвидационную процедуру, должно состояться", - добавила она.

Данишевская также опровергла, что в Украине существуют два Верховных суда.

"Мы слышим, что в Украине существуют два Верховных суда, это не соответствует действительности. Ведь Верховный суд действует в двух ипостасях. С одной стороны, как орган, который осуществляет правосудие, а с другой стороны как юридическое лицо, обеспечивающее деятельность Верховного суда как органа. Орган такой как Верховный суд в Украине один", - сказала она.

Данишевская также выразила надежду, что ликвидация Верховного суда Украины "пройдет без эксцессов".

Напомним, новый Верховный Суд заработал 15 декабря 2017 года. 21 июня 2018 года на сайте Министерства юстиции Украины обнародованы сообщения о решении относительно прекращения Верховного суда Украины как юридического лица в результате ликвидации.

Исполняющий обязанности главы Верховного Суда Украины Василий Гуменюк сообщил Генеральному прокурору Юрию Луценко о совершении преступления в связи с ликвидацией ВСУ.


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