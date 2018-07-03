Президент Сербии заверил в поддержке территориальной целостности Украины

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины так, как и Украина поддерживает территориальную целостность Сербии.

Об этом он заявил на совместной с Петром Порошенко пресс-конференции в Белграде, передает Европейская правда.

«Как Украина поддерживает территориальную целостность Сербии, так и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины», — заявил Вучич.

Сербский президент добавил, что важно «серьезно и хорошо работать над расширением наших связей». Вучич заверил, что страны будут поддерживать друг друга на пути в ЕС.

«Европейская интеграция — также очень важный вопрос, и мы будем помогать друг другу на этом пути», — заверил он.

Глава Сербии добавил, что обе страны «традиционно имеют хорошие и дружеские отношения» и выражают «желание по расширению политического диалога и экономического сотрудничества».


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