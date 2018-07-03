В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади

Сообщается, что состояние Аннабеллы Мориной критическое.

Руководитель общественной организации "Почайна" Аннабелла Морина, которая голодает более 10 дней с требованием создания музея на Почтовой площади, госпитализирована.

Об этом сообщил глава Всеукраинской общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" Сергей Мельниченко.

"Только что прямо из кулуаров Верховной Рады Украины вызвали "скорую" для Аннабеллы... Сейчас направляемся в клинику. Состояние Аннабеллы критическое. Врачи настаивают на неотложной госпитализации", - написал он в Facebook.

Напомним, в 2013 году на Почтовой площади началась подготовка к строительству торгового центра. Затем, согласно украинскому законодательству, на данной территории были проведены раскопки, в ходе которых археологи обнаружили под площадью уникальные артефакты времен Киевской Руси. В ноябре 2017 года комитет Рады рекомендовал приостановить строительство.

В декабре комиссия Киевсовета по вопросам собственности единогласно поддержала решение о создании музея. Отмечалось, что для того, чтобы создать музей, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ, а затем - принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность.

Однако, в июне 2018 года стало известно, что создание музея под угрозой, т.к. Киевсовет отказался разорвать договор о строительстве ТРЦ.