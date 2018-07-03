В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади

Сообщается, что состояние Аннабеллы Мориной критическое.

В Киеве госпитализирована активистка, которая голодала с требованием создания музея на Почтовой площади
Фото: 24tv.ua

Руководитель общественной организации "Почайна" Аннабелла Морина, которая голодает более 10 дней с требованием создания музея на Почтовой площади, госпитализирована.

Об этом сообщил глава Всеукраинской общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" Сергей Мельниченко.

"Только что прямо из кулуаров Верховной Рады Украины вызвали "скорую" для Аннабеллы... Сейчас направляемся в клинику. Состояние Аннабеллы критическое. Врачи настаивают на неотложной госпитализации", - написал он в Facebook.

Напомним, в 2013 году на Почтовой площади началась подготовка к строительству торгового центра. Затем, согласно украинскому законодательству, на данной территории были проведены раскопки, в ходе которых археологи обнаружили под площадью уникальные артефакты времен Киевской Руси. В ноябре 2017 года комитет Рады рекомендовал приостановить строительство.

В декабре комиссия Киевсовета по вопросам собственности единогласно поддержала решение о создании музея. Отмечалось, что для того, чтобы создать музей, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ, а затем - принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность.

Однако, в июне 2018 года стало известно, что создание музея под угрозой, т.к. Киевсовет отказался разорвать договор о строительстве ТРЦ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле КабминаПредставители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
Украинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионажеУкраинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионаже
РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?
Блок рекламы


Похожие новости
На Майдане в Киеве прошла акция в поддержку политузников КремляНа Майдане в Киеве прошла акция в поддержку политузников Кремля
В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ БуякевичВ Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ Буякевич
Москалькова встретилась с моряками судна "Норд" в КиевеМоскалькова встретилась с моряками судна "Норд" в Киеве
В Киеве состоялось экстренное совещание военных разведок 8 стран мираВ Киеве состоялось экстренное совещание военных разведок 8 стран мира
Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»
Под роSSийским консульством в Киеве прошла акция "Заберите своих - отдайте наших"Под роSSийским консульством в Киеве прошла акция "Заберите своих - отдайте наших"
Турчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживанияТурчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживания
Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в КиевеСтерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве
Нардеп Мосийчук через суд требует запретить "Марш равенства" в Киеве
Суд в Киеве возобновил расследование в отношении ЗлочевскогоСуд в Киеве возобновил расследование в отношении Злочевского
Последние новости
Подгружаем последние новости