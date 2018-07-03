Павла Гриба при этапировании жестоко избили роSSийские заключённые

У Павла забрали все вещи и продукты.

Украинец Павел Гриб, которого незаконно удерживают в РоSSии, сильно пострадал во время этапирования в Ростов-на-Дону. Об этом пишет на своей странице в Facebook его отец Игорь Гриб.

"Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание с Павлом. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими роSSийскими заключёнными, когда они узнали, по какой статьей Паша обвиняется, - пишет Игорь Гриб. - Они также забрали всего вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Остался в одних шортах и майке".

Напомним, в августе прошлого года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси. 7 сентября стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ , в Краснодаре. Позднее МИД Украины подтвердил местонахождение украинца.

Ранее сегодня сообщалось, что уголовное дело обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Согласно материалам дела, подсудимый, находясь в Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Гриб, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта подсудимый рекомендовал школьнице покинуть территорию РоSSии.