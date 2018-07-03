Винник: Возможно, мы удалим разделы, касающиеся свободы слова, из законопроекта о внесудебной блокировке сайтов

Нардеп пообещал доработать проект при подготовке к первому чтению.

Винник: Возможно, мы удалим разделы, касающиеся свободы слова, из законопроекта о внесудебной блокировке сайтов
Иван Винник
Фото: Макс Требухов

Соавтор законопроекта №6688, который предусматривает внесудебное блокирование сайтов, народный депутат Иван Винник согласился, что вопрос кибербезопасности и регулирования информационного пространства в СМИ необходимо вынести в отдельные законопроекты.

Об этом он заявил в ходе круглого стола в Институте Горшенина, посвященном обсуждению законопроекта №6688.

"Во время подготовки к первому чтению отдельные разделы, касающиеся свободы слова могут быть изъяты из этого законопроекта", - сказал Винник.

"Мы безусловно согласимся на исключение статьи о том, что без постановления следственного судьи блокирования не будет возможным. Потому что речь идет о 48 часах, это не является предметом дискуссии. Но я думаю, что те, кто критикует этот законопроект, не согласятся и на такой вариант", - высказался депутат.

По его словам, провайдеры смогут закупить оборудование для защиты киберпространства страны, как это предусматривает законопроект №6688, так же, как они покупают оборудование для защиты персональных данных или антивирусные программы.

"Когда вы пользуетесь самолетом, вы будете уверены, что какая-то часть стоимости билета идет на финансирование мер безопасности. То же касается и интернета. Сегодня гуманитарная безопасность в контексте влияния на сознание граждан уже привела к чрезвычайно трагическим событиям в Украине. Наверное не надо никого убеждать, что Крым или часть Донецкой и Луганской области были оккупированы прежде всего гуманитарными, а не военными мерами. Там системно, в течение 10 лет, навязывали роSSийское культурное пространство, роSSийские культурные ценности. Поэтому защита информационного пространства как составляющая гуманитарной безопасности является чрезвычайно важной", - подчеркнул нардеп.


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