Апелляционный суд отменил приговор волонтеру за случайный подрыв гранатомета в сельской школе

Дело Виталия Курача направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Апелляционный суд Черниговской области отменил приговор к 6 годам лишения свободы волонтеру антитеррористической операции Виталию Курачу за случайный подрыв гранатомета в школе в селе Репки Черниговской области, в результате которого один человек погиб и двое были ранены.

Об этом говорится в решении суда от 19 июня, передают "Украинские новости".

Апелляционные жалобы подал подсудимый, который является инвалидом 3-й группы, и его адвокаты. Они просили суд отменить приговор от 21 марта 2016 года, которым подсудимый был признан виновным ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ст. 264 (халатное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса, и оправдать в связи с недоказанностью в его действиях состава указанных преступлений.

Защита волонтера утверждает, что суд первой инстанции рассмотрел дело с существенными нарушениями, не установил мотивы подсудимого, не принял во внимание, что корпус отстрелянного гранатомета был привезен исключительно для школьного музея.

Также суд первой инстанции не проверил показания Курача о наличии разрешения руководителя добровольческого батальона ОУН на вывоз из зоны АТО корпусов отстрелянных гранатометов.

"(Подсудимый) считает, что передав отстрелянный корпус гранатомета в Репкинскую школу №2 прекратилось и хранение им этого предмета. Доказательств, свидетельствующих о его передаче на временное хранение или с другой целью не установлено. Он не брал на себя какие-либо обязанности по контролю за дальнейшим обращением с этим предметом на территории школы, и не имел свободного доступа к нему", - сказано в тексте судебного решения.

Кроме того, суд отметил такие смягчающие обстоятельства как, в частности нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики с места жительства и от общественных организаций, наличие грамот и благодарностей от имени председателей областных управлений Службы безопасности Украины и полиции в Черниговской области.

Апелляционный суд постановил жалобы подсудимого удовлетворить и отменил приговор, а также вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, 18 февраля 2015 года в селе Репки Черниговской области погибла одна сотрудница школы, еще двое были ранены из-за взрыва гранатомета, принесенного волонтером Курачем в школьный музей.