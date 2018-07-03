Януковича заметили на матче Испания - РоSSия

Он находился в правительственной ложе, где были президент ФИФА и король Испании.

Януковича заметили на матче Испания - РоSSия
Янукович на НСК "Олимпийский" перед Евро-2012
Фото: ukraine2012.gov.ua

Бывший президент Украины Виктор Янукович в воскресенье, 1 июля, присутствовал на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и РоSSия.

Об этом сообщил "Коммерсант".

Он находился в правительственной ложе на московском стадионе "Лужники" вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, президентом ФИФА Джанни Инфантино, королем Испании Филиппом VI, несколькими роSSийскими губернаторами, лидерами ЛДПР, КПРФ, "Справедливой РоSSии", пресс-секретарем президент РФ Дмитрием Песковым.

"Даже господин Янукович был. Взял да вышел в люди из изгнания — да так после матча, слава богу, и канул туда, откуда пришел, то есть туда же, в изгнание", - отмечает корреспондент издания.

Напомним, что Янукович в начале 2014 года бежал из Украины. Сейчас его заочно судят по обвинению в государственной измене.

По неофициальным данным, Янукович живет в подмосковной даче на территории, где раньше находилась дача маршала Буденного.

Этот участок предназначен для размещения иностранных специалистов. На нем расположен трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 кв. м и двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 кв. м. Имеется бассейн, сауна, кухня.

При этом официальная регистрация Януковича в РоSSии - Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле КабминаПредставители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
Украинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионажеУкраинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионаже
РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?
Блок рекламы


Похожие новости
Белый дом: США и РоSSия «согласились сохранить разногласия» по КрымуБелый дом: США и РоSSия «согласились сохранить разногласия» по Крыму
Крымчанин Балух заявил, что РоSSия взяла его в заложникиКрымчанин Балух заявил, что РоSSия взяла его в заложники
РоSSия может начать войну с Украиной в Азовском море, - американский экспертРоSSия может начать войну с Украиной в Азовском море, - американский эксперт
В случае санкций США строительство "Северного потока 2" будет финансировать РоSSияВ случае санкций США строительство "Северного потока 2" будет финансировать РоSSия
РоSSия и Китай разрабатывают оружие для военных действий в космосе, - разведка ПентагонаРоSSия и Китай разрабатывают оружие для военных действий в космосе, - разведка Пентагона
РоSSия скрывает истинное состояние здоровья политзаключенных, - ДенисоваРоSSия скрывает истинное состояние здоровья политзаключенных, - Денисова
Верховный Суд окончательно отклонил претензии Александра Януковича к НБУВерховный Суд окончательно отклонил претензии Александра Януковича к НБУ
Экс-нардеп Артеменко собрался дать показания в пользу ЯнуковичаЭкс-нардеп Артеменко собрался дать показания в пользу Януковича
РоSSия обновляет ядерный бункер под Калининградом, - FAS
Суд вернул под стражу пойманного с удостоверением "снайпера ДНР" роSSиянинаСуд вернул под стражу пойманного с удостоверением "снайпера ДНР" роSSиянина
Последние новости
Подгружаем последние новости