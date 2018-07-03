Януковича заметили на матче Испания - РоSSия
Он находился в правительственной ложе, где были президент ФИФА и король Испании.
Бывший президент Украины Виктор Янукович в воскресенье, 1 июля, присутствовал на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и РоSSия.
Об этом сообщил "Коммерсант".
Он находился в правительственной ложе на московском стадионе "Лужники" вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, президентом ФИФА Джанни Инфантино, королем Испании Филиппом VI, несколькими роSSийскими губернаторами, лидерами ЛДПР, КПРФ, "Справедливой РоSSии", пресс-секретарем президент РФ Дмитрием Песковым.
"Даже господин Янукович был. Взял да вышел в люди из изгнания — да так после матча, слава богу, и канул туда, откуда пришел, то есть туда же, в изгнание", - отмечает корреспондент издания.
Напомним, что Янукович в начале 2014 года бежал из Украины. Сейчас его заочно судят по обвинению в государственной измене.
По неофициальным данным, Янукович живет в подмосковной даче на территории, где раньше находилась дача маршала Буденного.
Этот участок предназначен для размещения иностранных специалистов. На нем расположен трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 кв. м и двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 кв. м. Имеется бассейн, сауна, кухня.
При этом официальная регистрация Януковича в РоSSии - Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81.
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