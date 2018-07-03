Украина и Сербия расширили безвизовый режим

"Лишь несколько недель назад мы договорились, что подпишем соглашение, которое продлевает срок безвизового пребывания граждан Сербии в Украине и граждан Украины в Сербии для того, чтобы улучшить контакты между людьми, чтобы упростить визиты туристов, предпринимателей, культурных деятелей. И я уверен, что этот документ, который был сегодня подписан благодаря решительным действиям президента Вучича и меня как президента Украины, будет играть важную роль", - сказал Порошенко на совместном брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем.
Напомним, что в 2025 году Сербия может вступить в Европейский Союз, с которым у Украины также есть соглашение о безвизовом режиме.
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