Украина и Сербия расширили безвизовый режим

Количество дней безвизового пребывания граждан увеличивается с 30 до 90.

Украина и Сербия договорились о дальнейшей либерализации визового режима.

Согласно договоренностям, которые были достигнуты в ходе официального визита президента Украины Петра Порошенко, в Белград, количество дней безвизового пребывания граждан увеличивается с 30 до 90.

Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів.



Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді. pic.twitter.com/wcldpxU0tc — Петро Порошенко (@poroshenko) July 3, 2018

"Лишь несколько недель назад мы договорились, что подпишем соглашение, которое продлевает срок безвизового пребывания граждан Сербии в Украине и граждан Украины в Сербии для того, чтобы улучшить контакты между людьми, чтобы упростить визиты туристов, предпринимателей, культурных деятелей. И я уверен, что этот документ, который был сегодня подписан благодаря решительным действиям президента Вучича и меня как президента Украины, будет играть важную роль", - сказал Порошенко на совместном брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем.

Напомним, что в 2025 году Сербия может вступить в Европейский Союз, с которым у Украины также есть соглашение о безвизовом режиме.