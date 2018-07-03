Белый дом: США и РоSSия «согласились сохранить разногласия» по Крыму
Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что США и РоSSия «согласились сохранить разногласия» в отношении роSSийской аннексии Крыма.
Заявление прозвучало через несколько дней после того, как президент Трамп отказался исключить признание этого спорного шага, сообщает
«Мы не признаем роSSийскую попытку аннексировать Крым. Мы согласились сохранить разногласия с Россией на этом направлении, и наши санкции против РоSSии, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока она не вернет полуостров Украине», – отметила Сандерс.
Пресс-секретарь Белого дома попыталась пресечь спекуляции, что Трамп может согласиться признать аннексию Крыма Москвой в ходе саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным 16 июля.
В то же время она не исключила такое решение полностью.
В минувшую пятницу Трамп допустил возможность признания притязаний РоSSии на полуостров, заявив журналистам: «Посмотрим».
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье дал аналогичный ответ по поводу слов Трампа.
Когда ведущая программы «Лицом к нации» на канале CBS News Маргарет Бреннан спросила Болтона, поддерживают ли США идею, что страны могут применять силу для перекраивания границ, он ответил, что «это не является позицией США».
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