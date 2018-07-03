Белый дом: США и РоSSия «согласились сохранить разногласия» по Крыму

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что США и РоSSия «согласились сохранить разногласия» в отношении роSSийской аннексии Крыма.

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как президент Трамп отказался исключить признание этого спорного шага, сообщает Голос Америки .

«Мы не признаем роSSийскую попытку аннексировать Крым. Мы согласились сохранить разногласия с Россией на этом направлении, и наши санкции против РоSSии, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока она не вернет полуостров Украине», – отметила Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома попыталась пресечь спекуляции, что Трамп может согласиться признать аннексию Крыма Москвой в ходе саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным 16 июля.

В то же время она не исключила такое решение полностью.

В минувшую пятницу Трамп допустил возможность признания притязаний РоSSии на полуостров, заявив журналистам: «Посмотрим».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье дал аналогичный ответ по поводу слов Трампа.