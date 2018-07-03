Порошенко в Сербии подтвердил непризнание Украиной Косово

"Проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии".

Президент Украины Петр Порошенко, который находится с официальным визитом в Сербии, заявил, что Украина не признаёт Косово и надеется, что проблема этого региона будет решена, исходя из интересов Сербии.

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет Сербии. Мы не признали Косово и исходим из позиции, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии", - заявил Порошенко.

Он отметил, что Сербия аналогично не признаёт аннексию Крыма РоSSийской Федераций. "Мы очень уважаем абсолютно твердую позицию о поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, включительно с Крымом, который является украинским", - сказал президент Украины.

Также он выразил надежду, что Сербия поддержит введение миротворческой миссии на Донбасс.