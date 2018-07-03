Найем: депутаты "нового поколения" осенью могут предложить своего кандидата в президенты
"Я надеюсь, это произойдет уже в сентябре, мы к этому готовимся".
Депутат Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что депутаты "нового поколения" осенью могут предложить своего кандидата в президенты.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.
"До сентября люди нового поколения, которые есть в этом парламенте, должны дать свой ответ по поводу того, что они будут делать в 2019 году. Мы не будем стоять в стороне и ждать, как старая система съедает старую систему... Мы предложим свой выход из ситуации, свою политическую силу, своего кандидата в президенты. Я надеюсь, это произойдет уже в сентябре, мы к этому готовимся. Я думаю, в ближайшее время мы будем уже говорить о группе людей в парламенте, которые будут двигаться вместе к парламентским и президентским выборам", - сказал он.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о решении пойти в политику известного украинского журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа.
Он сообщил, что ведет переговоры о создании нового политического проекта с Найемом и его единомышленниками.
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