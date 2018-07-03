Найем: депутаты "нового поколения" осенью могут предложить своего кандидата в президенты

"Я надеюсь, это произойдет уже в сентябре, мы к этому готовимся".

Найем: депутаты "нового поколения" осенью могут предложить своего кандидата в президенты
Фото: Lb.ua

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что депутаты "нового поколения" осенью могут предложить своего кандидата в президенты.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"До сентября люди нового поколения, которые есть в этом парламенте, должны дать свой ответ по поводу того, что они будут делать в 2019 году. Мы не будем стоять в стороне и ждать, как старая система съедает старую систему... Мы предложим свой выход из ситуации, свою политическую силу, своего кандидата в президенты. Я надеюсь, это произойдет уже в сентябре, мы к этому готовимся. Я думаю, в ближайшее время мы будем уже говорить о группе людей в парламенте, которые будут двигаться вместе к парламентским и президентским выборам", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о решении пойти в политику известного украинского журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа.

Он сообщил, что ведет переговоры о создании нового политического проекта с Найемом и его единомышленниками.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?
В УПЦ МП отказываются переходить в Константинопольский патриархатВ УПЦ МП отказываются переходить в Константинопольский патриархат
СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской областиСБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области
Блок рекламы


Похожие новости
В АП просили жену экс-генпрокурора Махницкого освободить место для "лишнего кандидата" в ЦИКВ АП просили жену экс-генпрокурора Махницкого освободить место для "лишнего кандидата" в ЦИК
Известный волонтер идет в президенты, чтобы "уменьшить поголовье рабов"Известный волонтер идет в президенты, чтобы "уменьшить поголовье рабов"
США могут пополниться 51-м штатомСША могут пополниться 51-м штатом
Украинцы могут выбирать личного врача и в частных клиниках, - СупрунУкраинцы могут выбирать личного врача и в частных клиниках, - Супрун
Полиция продлила расследование по делу депутата НайемаПолиция продлила расследование по делу депутата Найема
Приговор Павлу Грибу могут вынести через 1,5-2 месяца, - адвокатПриговор Павлу Грибу могут вынести через 1,5-2 месяца, - адвокат
Народные депутаты обвинили руководство СБУ в давлении на бизнесНародные депутаты обвинили руководство СБУ в давлении на бизнес
Депутаты Оппоблока требуют от Минздрава отчет о международной поездкеДепутаты Оппоблока требуют от Минздрава отчет о международной поездке
Денисова считает, что Сенцова могут кормить принудительноДенисова считает, что Сенцова могут кормить принудительно
Тернопольские депутаты попросили не торговать трусами в праздникиТернопольские депутаты попросили не торговать трусами в праздники
Последние новости
Подгружаем последние новости