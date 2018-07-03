Омелян заявил, что кризис с авиаперевозками туристов преодолен

Два последних самолета с украинцами уже возвращаются из Туниса.

Омелян заявил, что кризис с авиаперевозками туристов преодолен
Фото: Макс Требухов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, который вызвал массовые задержки рейсов.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает РБК-Украина.

"Мы обеспечили возвращение всех граждан из Туниса, Албании и других стран... Кризис преодолен", - сказал министр.

Омелян также попросил прощения у пассажиров, которым пришлось пережить задержки с вылетом к месту назначения.

В свою очередь, госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил, что два последних самолета с украинцами уже возвращаются домой.

"Что касается Туниса, то некоторое время назад вылетели два последних рейса с нашими пассажирами", - сказал Заяц.

Напомним, почти тысяча украинских туристов несколько суток не могли вылететь из Туниса в Украину. Украинская авиакомпания "Браво" пообещала выполнить пять гуманитарных рейсов в Киев и Львов для доставки пассажиров.

Омелян анонсировал на 3 июля совещание с представителями авиакомпаний и туроператоров, чтобы разрешить ситуацию с задержками туристических рейсов.


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