В Харькове умер раненый на Донбассе морской пехотинец
Врачи в течение пяти суток боролись за жизнь военнослужащего.
В больнице военно-медицинского Клинического центра Северного региона в Харькове скончался морской пехотинец матрос Федоров Эдуард Юриевич. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Фейсбуке.
Федоров был ранен во время обстрела 27 июня. Врачи пять суток боролись его жизнь, но 2 июля примерно в 21:00 он скончался.
"Командование Военно-Морских СИЛ ВСУ и 36-я отдельная бригада морской пехоты выражает свои соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня позиции 93-й бригады попали под сильный обстрел под Богдановкой. В результате обстрела погибли двое уроженцев Днепропетровской области и один военный из Харьковской области.
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