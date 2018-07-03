Депутаты спрятали правку в законопроекте №8295.

Верховная Рада не продержала скандальную правку о "зеленой энергетике" в законе об алиментах.

Об этом в кулуарах парламента сообщила представитель президента Ирина Луценко, передаёт корреспондент LB.ua.

"Эта правка по зеленой энергетике, как и правка относительно налоговой льготы для временно перемещённых лиц на жильё, которое они арендуют, не были поддержаны в зале. Я считаю, что это ошибка. Потому что мы говорим об энергоэффективности и поддержке наших временно перемещённых лиц, у которых тоже есть дети. Но зал это не поддержал", - заявила она.

Напомним, депутаты спрятали в законопроекте №8295, который касается алиментов и должен рассматриваться в четверг во втором чтении, налоговые льготы для "зеленой энергетики". Поправку внес народный депутат Юрий Вознюк из "Народного фронта".

Она предлагает освобождение от уплаты НДС до 1 января 2020 года ввоз в Украину оборудования для производства возобновляемой энергии, если налогоплательщик получил технические условия на подключение к электрическим сетям. Правка также предусматривает, что в случае нарушения импортером условий льготного импорта, он платит НДС в полном размере, а также выплачивает пеню в размере 120% учетной ставки Национального банка.