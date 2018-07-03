3,2 млн украинцев работают за границей на постоянной основе

Миграция в настоящее время имеет сезонный характер.

3,2 млн украинцев работают за границей на постоянной основе
Фото: Владислав Мусиенко

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на постоянной основе за рубежом трудоустроены более 3 млн 200 тысяч граждан Украины.

Об этом он заявил на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сказал Рева.

Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер.

"В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - добавил министр.

Одной из самых актуальных проблем рынка труда Рева назвал уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Также проблемами являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

Напомним, Рева считает, что основания и резервы для повышения минимальной заработной платы до 4100 грн в Украине есть уже сегодня.


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