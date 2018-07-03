Кабмин предложил сажать на 15 лет за контрабанду

Расследовать факты контрабанды будет Национальная полиция.

Кабинет министров Украины 3 июля официально предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду.

В случае принятия законопроекта №8543 в Верховной Раде статья 201 Уголовного кодекса будет предполагать наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет за контрабанду товаров в значительных размерах (больше 500 необлагаемых минимумов), от 5 до 12 лет - за контрабанду товаров в крупных размерах (более 2000 необлагаемых минимумов), от 8 до 15 лет - за контрабанду товаров в особо крупных размерах (более 5000 необлагаемых минимумов).

Расследовать факты контрабанды будут Национальная полиция или налоговые органы.

В настоящее время уголовная ответственность предусмотрена за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля только культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.

Во вторник, 3 июля, в парламенте была предпринята первая попытка включить законопроект в повестку дня, но она оказалась неудачной. "За" проголосовали 135 депутатов при минимально необходимых 226.