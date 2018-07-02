Денисова призвала послов ЕС поддержать Украину в освобождении политузников Кремля

РоSSийская Федерация не выполняет ни договоренностей, ни международные конвенции.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова призвала послов Европейского Союза поддержать Украину в стремлении освободить украинских политзаключенных, которых удерживает РоSSия.

На встрече с послами Денисова подчеркнула, что РоSSийская Федерация не выполняет ни договоренностей между президентами, ни международные конвенции, ни собственное законодательство, сообщается на сайте омбудсмена.

"Украина со своей стороны сделала все надлежащие шаги. Учитывая предыдущие договоренности, президент Украины Петр Порошенко взял на себя обязательства предоставить разрешение госпоже Москальковой приехать в Украину, несмотря на то, что у нее был запрет на въезд", - сказала украинский омбудсмен.

Также Денисова обратила внимание послов на ситуацию с Олегом Сенцовым.

"Отдельно хочу заметить, что информация, поступающая об Олеге Сенцове, очень противоречива. И у меня есть подозрение, что Олега кормят неизвестной смесью. Это подозрение подтверждается фактом - письмом от Советника президента РФ Михаила Федотова. В нем четко указано, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Что это за смесь, в ней составляющие - мы не знаем", - отметила Денисова.

Она призвала поддержать Украину в стремлении освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает РоSSия.Напомним, на прошлой неделе Денисова посетила колонию в Лабытнанги, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов, однако попасть в политзаключенному ей не удалось. Ранее Денисова призвала главу Администрации Президента РоSSии Владимира Путина Антона Вайно обеспечить выполнение договоренностей о посещении политзаключенных.