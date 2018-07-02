Денисова призвала послов ЕС поддержать Украину в освобождении политузников Кремля

РоSSийская Федерация не выполняет ни договоренностей, ни международные конвенции.

Денисова призвала послов ЕС поддержать Украину в освобождении политузников Кремля
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова призвала послов Европейского Союза поддержать Украину в стремлении освободить украинских политзаключенных, которых удерживает РоSSия.

На встрече с послами Денисова подчеркнула, что РоSSийская Федерация не выполняет ни договоренностей между президентами, ни международные конвенции, ни собственное законодательство, сообщается на сайте омбудсмена.

"Украина со своей стороны сделала все надлежащие шаги. Учитывая предыдущие договоренности, президент Украины Петр Порошенко взял на себя обязательства предоставить разрешение госпоже Москальковой приехать в Украину, несмотря на то, что у нее был запрет на въезд", - сказала украинский омбудсмен.

Также Денисова обратила внимание послов на ситуацию с Олегом Сенцовым.

"Отдельно хочу заметить, что информация, поступающая об Олеге Сенцове, очень противоречива. И у меня есть подозрение, что Олега кормят неизвестной смесью. Это подозрение подтверждается фактом - письмом от Советника президента РФ Михаила Федотова. В нем четко указано, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Что это за смесь, в ней составляющие - мы не знаем", - отметила Денисова.

Она призвала поддержать Украину в стремлении освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает РоSSия.Напомним, на прошлой неделе Денисова посетила колонию в Лабытнанги, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов, однако попасть в политзаключенному ей не удалось. Ранее Денисова призвала главу Администрации Президента РоSSии Владимира Путина Антона Вайно обеспечить выполнение договоренностей о посещении политзаключенных.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле КабминаПредставители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
Герман в суде над Януковичем заявила, что он не виновенГерман в суде над Януковичем заявила, что он не виновен
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Украинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионажеУкраинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионаже
Блок рекламы


Похожие новости
На Майдане в Киеве прошла акция в поддержку политузников КремляНа Майдане в Киеве прошла акция в поддержку политузников Кремля
Украина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев, - ДенисоваУкраина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев, - Денисова
РоSSия скрывает истинное состояние здоровья политзаключенных, - ДенисоваРоSSия скрывает истинное состояние здоровья политзаключенных, - Денисова
Порошенко призывает отреагировать на узников Кремля, как на отравление в СолсбериПорошенко призывает отреагировать на узников Кремля, как на отравление в Солсбери
Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой, - ДенисоваСегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой, - Денисова
Тимошенко призвала изменить КонституциюТимошенко призвала изменить Конституцию
ПАСЕ приняла резолюцию об освобождении политзаключенных украинцев в РоSSииПАСЕ приняла резолюцию об освобождении политзаключенных украинцев в РоSSии
Денисова прибыла в Лабытнанги, но ее снова не пускают к СенцовуДенисова прибыла в Лабытнанги, но ее снова не пускают к Сенцову
Борис Джонсон похвалил Украину за продвижение в вопросе реформБорис Джонсон похвалил Украину за продвижение в вопросе реформ
Госпогранслужба не пустила в Украину корреспондентку Russia TodayГоспогранслужба не пустила в Украину корреспондентку Russia Today
Последние новости
Подгружаем последние новости