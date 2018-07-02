Парубий рассказал, как отменить поправку по апелляции в законе об Антикоррупционном суде

"У нас есть возможность эту правку внести ко второму чтению законопроекта №7441".

Парубий рассказал, как отменить поправку по апелляции в законе об Антикоррупционном суде
Фото: Facebook

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает внести изменения в норму об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде при подготовке ко второму чтению законопроекта №7441 об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом он заявил на брифинге.

"7441 рассмотрен в первом чтении, это изменения в закон Украины о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде. То есть у нас есть возможность эту правку внести ко второму чтению законопроекта 7441, что дает шанс еще на этой сессии [ее] принять. Потому что когда будет подан новый законопроект - мы понимаем, какой будет ее процедура: это включение в повестку дня сессии, это рассмотрение в первом чтении, и, соответственно, не появляется никакого шанса, чтобы мы приняли его этим летом. Или минимальный шанс", - сказал Парубий.

Напомним, ранее Комитет Рады заявил, что Венецианская комиссия одобрила норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде.

Создание антикоррупционного суда - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре президент Петр Порошенко внес законопроект в Раду.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу.


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