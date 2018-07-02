На кинофестивале в Карловых Варах призвали освободить Сенцова

В зале кинотеатра разместили плакат "Free Sentsov".

На кинофестивале в Карловых Варах призвали освободить Сенцова
Фото: Сергей Нужненко

Во время премьеры украинского фильма "Вулкан" на международном кинофестивале в чешском городе Карловы Вары режиссер Роман Бондарчук вспомнил о заключенном в РоSSии украинском кинорежиссере Олеге Сенцове.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я хочу привлечь внимание к Олегу, моему коллеге, который уже 49-й день голодает в роSSийской тюрьме. Мы должны помнить о нем и еще о 60 политзаключенных", - заявил Бондарчук со сцены Муниципального театра, где проходила премьера фильма.

Также в зале кинотеатра разместили плакат "Free Sentsov".

Отметим, что в этом году украинский полнометражный художественный фильм "Вулкан" Бондарчука вошел в конкурсную программу 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. За высшую награду фестиваля - "Золотой глобус" - украинский фильм поборется в секции "На Восток от Запада".

Также на фестивале будут представлены проекты украинских документальных лент "Панорама" режиссера и автора сценария Юрия Шилова, "История зимнего сада" Семена Мозгового и лента "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

Напомним, в августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории оккупированного полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РоSSии.


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