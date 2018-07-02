Климкин призвал наказать компании, виновные в туристическом коллапсе

Глава МИД предложил проверить авиаперевозчиков и туроператоров.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал провести проверку компаний, по вине которых украинские туристы не могли вернуться с отдыха.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Климкин заверил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы облегчить положение "застрявших" в аэропортах туристов.

"Наши консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням соотечественников, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран. К сожалению, это только половина проблемы, ведь не меньшее количество людей, которые честно оплатили свой отдых, по несколько дней не могут вылететь из Украины... Надеюсь, что по мере возможностей свой вклад в решение нынешнего кризиса сделают и другие ведомства", - написал глава МИДа.

"Вместе с тем считаю, что нам надо не просто санировать последствия подобных безобразий, а наконец обратить внимание на причины, которые их порождают. Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще способны ли они их выполнять. И делать это необходимо не когда-нибудь, а прямо сейчас. Достаточно по-страусиному прятать голову в песок", - добавил Климкин.

Он также напомнил, что в конце апреля МИД опубликовал рекомендации гражданам Украины при выборе туроператора.

"22 мая МИД провел специальное совещание с представителями других организаций, на котором был поднят вопрос возможных рисков. В ответ участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде всего, - полномочий проверять, выполняют ли авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий. К сожалению, есть основания сомневаться, что некоторые из них выполнить их вообще не способны и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные обязательства. Такой подход к делу трудно объяснить. Если бизнесмены от туризма просто надеялись, что старые изношенные самолеты, даст Бог, выдержат все перегрузки, то это означает, что они еще и подвергали риску своих пассажиров, а это делает ситуацию еще более серьезной", - добавил министр.

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Также на днях около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Украинская авиакомпания "Браво" сообщила, что выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров. Авиакомпании отмечает, что финансовые обязательства - долги - туроператор Oasis наращивал в течение двух лет, и сейчас задолженность составляет 25 млн гривен. Это, в свою очередь, привело к вынужденной отмене рейсов и изменении расписания авиакомпании. Сегодня, 2 июля, первый рейс с украинскими туристами вылетел из Туниса.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал на 3 июля совещание с представителями авиакомпаний и туроператоров, чтобы разрешить ситуацию с задержками туристических рейсов.