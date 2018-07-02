Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов роSSийский сенатор Керимов вернулся в Москву

В канцелярии РФ заявили, что он сможет снова "свободно перемещаться по Европе".

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, с которого во Франции недавно сняли обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости, вернулся в РоSSию.

Об этом со ссылкой на подразделение роSSийского генконсульства в Марселе, канцелярию РоSSии в Вильфранш-сюр-Мер, сообщает ТАСС.

"В четверг (28 июня, - ред.) прошло судебное заседание, на котором были сняты все обвинения в отношении Керимова. В пятницу (29 июня, - ред.) господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в РоSSию", - сообщили в канцелярии РФ , которая оказывала консульскую поддержку сенатору с момента его задержания в ноябре прошлого года.

В диппредставительстве также отметили, что Керимов, который с конца прошлого года находился во Франции под строгой подпиской о невыезде, сможет вновь свободно перемещаться по Европе.

"Да, он сможет возвращаться во Францию, ездить по странам Шенгена", - заявили в канцелярии РФ в Вильфранше.

Напомним, в ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Керимов периодически приезжал в РоSSию с разрешения суда.

Прокуратура Ниццы подала апелляцию, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако увеличил сумму залога до 40 млн евро.

В конце июня стало известно, что французские правоохранительные органы сняли с Керимова обвинения в незадекларированных сделках.