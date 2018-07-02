Неизвестные разбили памятник Пушкину в Золочеве
Мэр города уверен, что это вандализм без политической подоплеки.
Вандалы уничтожили памятник поэту Александру Пушкину в райцентре Золочев Львовской области. Об этом сообщил городской голова Золочева Игорь Грынькив на своей странице в Фейсбуке.
"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророSSийские СМИ и это используют в политических целях", - отметил Грынькив, добавив, что на самом деле здесь нет политики.
По его словам, недавно в городе обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это предложение планировали вынести на общественное обсуждение. Кроме того, депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина на ул. Бориса Золотника. Был проведен опрос, и община высказалась против.
Грынькив отметил, что ему обидно, что такой случай произошел в Золочеве, ведь в городе "нет радикально настроенных активистов".
Он готовит обращение в полицию.
Напомним, ранее в Харькове неизвестные разбили мраморную мемориальную доску маршалу Жукову, которая находилась на фасаде местной школы.
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Политика
02.07.2018 15:32