Неизвестные разбили памятник Пушкину в Золочеве

Мэр города уверен, что это вандализм без политической подоплеки.

Вандалы уничтожили памятник поэту Александру Пушкину в райцентре Золочев Львовской области. Об этом сообщил городской голова Золочева Игорь Грынькив на своей странице в Фейсбуке.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророSSийские СМИ и это используют в политических целях", - отметил Грынькив, добавив, что на самом деле здесь нет политики.

По его словам, недавно в городе обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это предложение планировали вынести на общественное обсуждение. Кроме того, депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина на ул. Бориса Золотника. Был проведен опрос, и община высказалась против.

Грынькив отметил, что ему обидно, что такой случай произошел в Золочеве, ведь в городе "нет радикально настроенных активистов".

Он готовит обращение в полицию.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные разбили мраморную мемориальную доску маршалу Жукову, которая находилась на фасаде местной школы.