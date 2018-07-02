КСУ начнет рассматривать дело по закону "Об образовании" 5 июля

48 народных депутатов считают, что закон ограничивает существующие права и свободы.

Конституционный Суд Украины начнет рассматривать представление народных депутатов о конституционности закона "Об образовании". Дело начнут рассматривать в форме устного производства в четверг, 5 июля, сообщает пресс-служба КСУ.

В конституционном представлении авторы ходатайства приводят аргументацию относительно неконституционности ряда положений оспариваемого Закона, которые, по их мнению:

сужают содержание и объем существующих прав и свобод лиц (прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и коренным народам Украины, обучения на родном языке в коммунальных учебных заведениях для получения общего среднего образования);

нарушают принцип юридической определенности как составляющей верховенства права;

устанавливают "дискриминационные преимущества" по языковым признакам и этническому происхождению.

Как утверждают народные депутаты, Закон Украины "Об образовании" в целом противоречит отдельным положениям Конституции Украины и не согласуется с нормами международного права. Кроме того, авторы считают, что Верховной Радой Украины не была соблюдена процедура рассмотрения и принятия оспариваемого Закона.

Напомним, закон "Об образовании" вступил в силу 28 сентября 2017 года. Закон был принят Верховной Радой 5 сентября, подписан президентом Петром Порошенко 25 сентября. Он предусматривает введение 12-летнего обучения в школе и введение должности образовательного омбудсмена для обеспечения надлежащих условий реализации права на образование.

Спорными в законе являются статьи об обязательном обучении на украинском языке.