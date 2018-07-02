БПП будет настаивать на отмене неприкосновенности парламентом этой каденции

Ожидается, что президент внесет предложения по изменению Конституции в ближайшее время.

БПП будет настаивать на отмене неприкосновенности парламентом этой каденции
Фото: Макс Требухов

В БПП анонсировали изменение Конституции в части отмены депутатской неприкосновенности. Об этом на брифинге по итогам согласительного совета заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LB.ua.

"Президент Украины предложил внести изменения в Конституцию, чтобы была снята депутатская неприкосновенность уже для следующей каденции парламента, которая вступит в силу с 2020 года", - заявила она.

По ее словам, Президент Украины и фракция БПП настаивают на том, чтобы изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности для следующего созыва были приняты парламентом действующей каденции.

"Мы будем настаивать на этом, чтобы снять все инсинуации", - добавила она.

Луценко заверила, что глава государства в ближайшее время внесет в парламент соответствующие предложения по изменению Конституции.

Как подтвердил источник LB.ua в руководстве фракции БПП, также изменения будут предполагать закрепления в Основном Законе внешнеполитического курса Украины на членство в НАТО.

Напомним, Президент Петр Порошенко во время своей речи по случаю Дня Конституции призвал народных депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности.


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