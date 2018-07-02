Украине нечего противопоставить РФ в Азовском море, - Тука

Украине в военном плане нечего противопоставить РоSSии в Азовском море.

Такое заявление сделал заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука 28 июня в эфире телеканала ZIK, дискутируя с председателем общественной организации Правое дело Дмитрием Снегиревым, пишет Контракты.

Когда Снегирев заявил, что ВСУ должны “четко отреагировать“ на провокационные действия роSSийских военных в Керченском проливе, Тука не дал оппоненту договорить и переспросил: “Дулю показать? … У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Главное покукарекать, извините.

Ну нет сейчас чем оказывать сопротивление роSSийскому военному флоту“. Тука отметил, что никакие юридические статусы (в студиии предлагали предоставить Азовскому морю статус внутреннего) РоSSию не останавливали и не остановят — “они зашли, брутально и грубо, и делают свое дело“.