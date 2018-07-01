Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
"Я не знаю, говорил ли он это вообще..."
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что слова Дональда Трампа о возможной признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.
Об этом он сказал в программе телеканала CBS 1 июля, передает Голос Америки.
На вопрос корреспондента, как воспринимать слова президента Трампа, который не стал абсолютно отвергать возможность признания Крыма частью РоSSии, Джон Болтон ответил: "Я не знаю, говорил ли он это вообще... Я думаю, президент часто говорит "мы посмотрим", чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции", - заявил Болтон.
Советник Белого дома по нацбезопасности добавил, что политику США проводит президент, а не он.
Напомним, отвечая на вопрос журналистов, смогут ли Соединенные Штаты признать Крым частью РоSSии, Трамп сказал: "Посмотрим".
Ранее сообщалось, что советник Трампа и Путин не сошлись в вопросе о роSSийской аннексии Крыма.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.07.2018 19:54