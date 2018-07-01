Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским

"Я не знаю, говорил ли он это вообще..."

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что слова Дональда Трампа о возможной признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в программе телеканала CBS 1 июля, передает Голос Америки.

На вопрос корреспондента, как воспринимать слова президента Трампа, который не стал абсолютно отвергать возможность признания Крыма частью РоSSии, Джон Болтон ответил: "Я не знаю, говорил ли он это вообще... Я думаю, президент часто говорит "мы посмотрим", чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции", - заявил Болтон.

Советник Белого дома по нацбезопасности добавил, что политику США проводит президент, а не он.

Напомним, отвечая на вопрос журналистов, смогут ли Соединенные Штаты признать Крым частью РоSSии, Трамп сказал: "Посмотрим".

Ранее сообщалось, что советник Трампа и Путин не сошлись в вопросе о роSSийской аннексии Крыма.