Новостей.COM ⇒ Политика

Эксперт рассказал, как глава НАЗК призналась в коррупции Дмитрий Лубкин рассказал в интервью Intervizor том как антикоррупционный орган превращается в коррупционный на примере НАЗК и его руководителе. Как депутаты сделали работу НАЗК невозможной с одной стороны, и коррумпированным — с другой. Какие еще сделали глупости для того, чтоб НАЗК оказалось самым недееспособным органом.

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.