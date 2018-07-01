Эксперт рассказал, как глава НАЗК призналась в коррупции

dmitriy-lubkin

Дмитрий Лубкин рассказал в интервью Intervizor том как антикоррупционный орган превращается в коррупционный на примере НАЗК и его руководителе. Как депутаты сделали работу НАЗК невозможной с одной стороны, и коррумпированным — с другой. Какие еще сделали глупости для того, чтоб НАЗК оказалось самым недееспособным органом.




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