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2018-07-01
Эксперт рассказал, как глава НАЗК призналась в коррупции
Дмитрий Лубкин рассказал в интервью Intervizor том как антикоррупционный орган превращается в коррупционный на примере НАЗК и его руководителе. Как депутаты сделали работу НАЗК невозможной с одной стороны, и коррумпированным — с другой. Какие еще сделали глупости для того, чтоб НАЗК оказалось самым недееспособным органом.
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