Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево из минометов

Мирные жители в ходе обстрела не пострадали.

ПророSSийские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Зайцево Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ, несмотря на введение с 00:00 1 июля 2018 года режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия" вдоль всей линии разграничения сторон, принятого Трехсторонней контактной группой 27 июня 2018 года в Минске, нарушили режим тишины, применив по позициям ВС Украины и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибра 120 мм (14 мин)", - говорится в сообщении.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

Как отмечается, фотофиксация позволяет установить, что противник вел огонь ночью из населенного пункта Зайцево Пивденне, в период с 3:55 до 4:20.

Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

Вследствие обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева. Мирные жители в ходе обстрела не пострадали.

Об указанном факте проинформированы представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

"Украинская сторона СЦКК расценивает данный обстрел как явную провокацию со стороны боевиков, направленную на осуществление психологического давления на жителей населенных пунктов, а также, чтобы заставить ВС Украины открыть огонь, и переложить с себя ответственность за нарушение режима тишины", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики нарушили новое перемирие на Донбассе в первые несколько часов.


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