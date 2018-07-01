Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево из минометов
Мирные жители в ходе обстрела не пострадали.
ПророSSийские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Зайцево Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ, несмотря на введение с 00:00 1 июля 2018 года режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия" вдоль всей линии разграничения сторон, принятого Трехсторонней контактной группой 27 июня 2018 года в Минске, нарушили режим тишины, применив по позициям ВС Украины и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибра 120 мм (14 мин)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, фотофиксация позволяет установить, что противник вел огонь ночью из населенного пункта Зайцево Пивденне, в период с 3:55 до 4:20.
Вследствие обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева. Мирные жители в ходе обстрела не пострадали.
Об указанном факте проинформированы представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).
"Украинская сторона СЦКК расценивает данный обстрел как явную провокацию со стороны боевиков, направленную на осуществление психологического давления на жителей населенных пунктов, а также, чтобы заставить ВС Украины открыть огонь, и переложить с себя ответственность за нарушение режима тишины", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики нарушили новое перемирие на Донбассе в первые несколько часов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.07.2018 15:34