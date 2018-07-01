Совет ЕС возглавила Австрия

Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев.

Совет ЕС возглавила Австрия
Канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Европейского Совета Дональд Туск и премьер Болгарии Бойко Борисов
Фото: twitter.com/eu2018at

С 1 июля председательство в Совете Европейского Союза перешло к Австрии. Девизом австрийского председательства определено "Европа, которая защищает", сообщает Укринформ.

Среди приоритетов Австрийского председательства определены сферы безопасности и миграции; сохранение конкурентной способности через развитие и внедрение цифровых технологий; а также стабильность в регионах соседства.

В части общей внешней и безопасностной политики ЕС Австрийское председательство подчеркивает необходимость развития Сообщества как глобального участника на мировой арене.

Среди главных приоритетов в этой сфере определены укрепление безопасности и стабильности в соседних регионах (включая продвижение европейской интеграции стран Южной и Центральной Европы), развитие "Восточного партнерства", укрепление общей политики безопасности и обороны и решение проблемы нерегулярной миграции.

Относительно Украины в программе отдельно подчеркивается "необходимость улучшения ситуации" в государстве. Как говорится в тексте документа, "кризис в Украине требует особого внимания".

Относительно "Восточного партнерства" Австрия поддерживает сотрудничество со странами инициативы ради безопасности и процветания в регионе. Отдельно отмечается, что в период председательства состоится заседание министров иностранных дел стран "Восточного партнерства".Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Австрия по ротации сменила на этом посту Болгарию. С 1 января 2019 года председателем Совета ЕС станет Румыния.

Напомним, ранее Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода.


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