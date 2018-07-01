Аналитик американского аналитического центра Atlantic Council Джеймс Брук прогнозирует, что после окончания Чемпионата мира по футболу РоSSия может начать войну за контроль над Азовским морем.

По мнению Брука, к такому деструктивному шагу Путина подталкивает засуха в Крыму.

Украина отрезала поток воды в Крым (перекрытие Северо-Крымского канала), а РоSSия задушила судоходство в Бердянске и Мариуполе – двух крупнейших портах экспорта стали в Азовском море», – указывает он.

Джеймс Брук прогнозирует, что наступление РоSSии может начаться с 15 июля, то есть сразу после окончания Чемпионата мира по футболу: «Путин сделал свой шаг, чтобы вторгнуться в Крым сразу же после завершения зимних Олимпийских игр в Сочи. Он может снова принять решительные меры после того, как Кубок мира по футболу завершится», – считает Брук.