РоSSия может начать войну с Украиной в Азовском море, - американский эксперт
Аналитик американского аналитического центра Atlantic Council Джеймс Брук прогнозирует, что после окончания Чемпионата мира по футболу РоSSия может начать войну за контроль над Азовским морем.
По мнению Брука, к такому деструктивному шагу Путина подталкивает засуха в Крыму.
Украина отрезала поток воды в Крым (перекрытие Северо-Крымского канала), а РоSSия задушила судоходство в Бердянске и Мариуполе – двух крупнейших портах экспорта стали в Азовском море», – указывает он.
Джеймс Брук прогнозирует, что наступление РоSSии может начаться с 15 июля, то есть сразу после окончания Чемпионата мира по футболу: «Путин сделал свой шаг, чтобы вторгнуться в Крым сразу же после завершения зимних Олимпийских игр в Сочи. Он может снова принять решительные меры после того, как Кубок мира по футболу завершится», – считает Брук.
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Политика
01.07.2018 15:34