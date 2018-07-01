Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военные

Операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.

Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военные
Архивное фото
Фото: www.facebook.com/darka.olifer

Населенный пункт Золотое-4 в Луганской области в конце июня взяли под контроль украинские военные. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Тимчук, координатор группы "Информационное сопротивление".

"По оперативным данным группы ИС, в конце июня с.г. ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4", - написал Тимчук.

"Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было", - указано в сообщении.

Операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.

Отметим, с февраля 2015 года через город Золотое проходила линия разграничения сил на Донбассе.

Напомним, боевики нарушили новое перемирие на Донбассе в первые несколько часов.


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