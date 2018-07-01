По всей РоSSии проходят митинги против повышения пенсионного возраста
Пенсионный возраст для мужчин планируют повысить до 65 лет, для женщин - до 63 лет.
В десятках городов РоSSии в воскресенье, 1 июля, проходят организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным митинги против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.
Массовые акции протеста проходят в тех городах, где нет матчей ЧМ-2018. Некоторые митинги были заранее согласованы с местными властями, некоторые проходят не санкционировано.
Люди, пришедшие на акции протеста, с фантазией подходят к оформлению плакатов. У женщины на листе бумаги написано "Наш налог - чья-то яхта".
В Омске на митинге был замечен человек с плакатом "РоSSия без деревни - умрет". Еще одна женщина пришла с ироничным плакатом "Интересно, а балерины тоже скакать до 63 будут???"
В Краснодаре мужчина пришел на митинг с плакатом "Залей полный бак и умри".
Напомним, 14 июня роSSийское правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.07.2018 15:34