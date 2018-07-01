По всей РоSSии проходят митинги против повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст для мужчин планируют повысить до 65 лет, для женщин - до 63 лет.

В десятках городов РоSSии в воскресенье, 1 июля, проходят организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным митинги против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

Массовые акции протеста проходят в тех городах, где нет матчей ЧМ-2018. Некоторые митинги были заранее согласованы с местными властями, некоторые проходят не санкционировано.

Люди, пришедшие на акции протеста, с фантазией подходят к оформлению плакатов. У женщины на листе бумаги написано "Наш налог - чья-то яхта".

Фото: dialog.ua

В Омске на митинге был замечен человек с плакатом "РоSSия без деревни - умрет". Еще одна женщина пришла с ироничным плакатом "Интересно, а балерины тоже скакать до 63 будут???"

В Краснодаре мужчина пришел на митинг с плакатом "Залей полный бак и умри".

Фото: bbc.com

Напомним, 14 июня роSSийское правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.