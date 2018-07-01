Известный волонтер идет в президенты, чтобы "уменьшить поголовье рабов"

Юрий Касьянов

Волонтер Юрий Касьянов заявил, что президентом Украины он намерен стать, чтобы «уменьшить поголовье рабов».

Волонтер Юрий Касьянов заявил в Facebook, что «таки пойдет» на президентские выборы в Украине в качестве кандидата на должность главы государства. Так он отреагировал на критические высказывания в свой адрес некоторых своих комментаторов, которых волонтер называет «рабами», пишет Гордон.

«Рабы обвиняют, что, критикуя Юлю, я помогаю Пете сохраниться во власти. Что выбирать следует между двумя хозяевами – Юлей и Петей. Поэтому я не вправе выдвигаться в президенты, чтобы «не отбирать» голоса у Юли. Но нет, я таки пойду в президенты», – написал Касьянов.

По его словам, на выборы он пойдет, «чтобы дать надежду тем, кто умеет думать, и тем самым уменьшить поголовье рабов». «Которых в моей стране слишком много», – заявил Касьянов.

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году. По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Тимошенко проголосовало бы 15,9% опрошенных, которые будут участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%. Они бы вышли во второй тур.


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