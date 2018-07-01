В случае санкций США строительство "Северного потока 2" будет финансировать РоSSия
"Это важно для "Газпрома", а РоSSия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро".
Строительство газопровода "Северный поток-2", который свяжет напрямую РоSSию и Германию, может быть профинансировано даже в случае введения Вашингтоном санкций в отношении европейских компаний, задействованных в проекте. Об этом финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил в интервью Welt am Sonntag, которое издание опубликовало в воскресенье, 1 июля, пишет DW.
"Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для "Газпрома", а РоSSия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро", - подчеркнул Коркоран.
По его словам, инициатива при необходимости может быть реализована и без западных капиталовложений.
"Газпром" заявление Коркорана пока не прокомментировал.
В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо роSSийского "Газпрома", участвует целый ряд европейских фирм, в том числе австрийский концерн OMV. К настоящему времени восемь инвесторов предоставили на строительство газопровода, который должен будет соединить роSSийскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд, сумму в 4 миллиарда евро.
Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров.
Напомним, ранее в СМИ попала информации о подготовке санкций администрацией Трампа против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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