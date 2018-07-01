Боевики нарушили новое перемирие на Донбассе в первые несколько часов
Согласно договоренностям в Минске, оно началось в полночь 1 июля.
Несмотря на принятое решение Трехсторонней контактной группой в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 1 июля 2018, боевики роSSийских оккупационных войск в течение текущих суток два раза открывали огонь по украинским защитникам. Об этом сообщает штаб ООС.
"На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки, роSSийско-оккупационные войска 26 раз открывали прицельный огонь по украинским позициям, четыре из них - из тяжелого вооружения.
В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.
По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине повреждено БТР роSSийских оккупационных войск и один боевик был ранен.
Напомним, на Донбассе в субботу почти не стреляли.
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