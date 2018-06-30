Нардеп Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИ

Пономареву 56 лет.

Вчера, 29 июня, у народного депутата Александра Пономарева случился сердечный приступ, пишет запорожское издание IPnews со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, с диагнозом "обширный инфаркт" в срочном порядке его из Бердянска доставили в больницу Запорожья.

Пономареву 56 лет.

Напомним, что 18 мая генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в Верховную Раду с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности Пономарева за препятствование журналистской деятельности.