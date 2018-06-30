НАТО предложит Македонии начать переговоры о вступлении в Альянс через две недели, - Столтенберг

В организации ждут, пока в силу вступит договоренность о смене названия.

НАТО предложит Македонии начать переговоры о вступлении в Альянс через две недели, - Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: nato.int

Переговоры о вступлении Македонии в НАТО могут начаться уже через две недели, на саммите организации. Об этом в пятницу, 29 июня, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым, передает "Голос Америки".

"Обязательным условием этого является вступление в силу договоренности греческой и македонской стороны по смене названия бывшей югославской республики на "Северная Македония", - отметил Столтенберг.

Именно длящийся десятилетиями спор с Афинами о названии страны долгое время мешал Скопье вести переговоры о вступлении в Альянс.

"Уже через две недели мы предложим вашей стране начать переговоры о вступлении в НАТО. Мы надеемся их закончить в течение месяца. После того, как переговоры состоятся, мы подпишем протокол о присоединении, и Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ЕС готов к переговорам с Албанией и Македонией о вступлении в Евросоюз


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