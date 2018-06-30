Афганистан заявил о прекращении перемирия с "Талибаном"

Его объявили 12 июня из-за празднования завершения Рамадана.

Афганистан заявил о прекращении перемирия с "Талибаном"
Фото: boston.com

Власти Афганистана заявили о завершении режима прекращения огня с радикальным исламистским движением "Талибан". Теперь афганская армия может восстановить все военные операции против талибов. Об этом сообщил президент страны Ашраф Гани, передает "Немецкая волна".

Ранее президент Афганистана объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 до 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, потом перемирие было продлено до 29 июня.

В свою очередь, лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие только в течение трех праздничных дней 15-17 июня.

Однако во время перемирия в Афганистане было совершено несколько кровавых нападений с десятками погибших, включая самих талибов.

17 июня "Талибан" заявил об отказе соблюдать объявленное Кабулом перемирие. В течение последней недели более 60 представителей афганских сил безопасности погибли в результате атак талибов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице
Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»
Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле КабминаПредставители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
Герман в суде над Януковичем заявила, что он не виновенГерман в суде над Януковичем заявила, что он не виновен
Генсек Совета Европы завтра официально попросит фюрера РФ помиловать СенцоваГенсек Совета Европы завтра официально попросит фюрера РФ помиловать Сенцова
Блок рекламы


Похожие новости
Герман в суде над Януковичем заявила, что он не виновенГерман в суде над Януковичем заявила, что он не виновен
Москалькова заявила, что "не видит смертельной опасности" в голодовке СенцоваМоскалькова заявила, что "не видит смертельной опасности" в голодовке Сенцова
Гнап заявил, что идет в политикуГнап заявил, что идет в политику
Горбатюк заявил, что Луценко не имеет ничего общего с закономГорбатюк заявил, что Луценко не имеет ничего общего с законом
Климкин заявил, что доволен консультациями с ВенгриейКлимкин заявил, что доволен консультациями с Венгрией
Помощник госсекретаря США заявил об опасности зависимости Европы от роSSийского газаПомощник госсекретаря США заявил об опасности зависимости Европы от роSSийского газа
Турчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживанияТурчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживания
Комитет Рады заявил, что Венецианская комиссия одобрила норму об апелляции в законе об Антикорупционном судеКомитет Рады заявил, что Венецианская комиссия одобрила норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде
Гройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против КабминаГройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против Кабмина
В Freedom House заявили об угрозе для демократии в Украине со стороны ультраправыхВ Freedom House заявили об угрозе для демократии в Украине со стороны ультраправых
Последние новости
Подгружаем последние новости