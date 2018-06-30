Афганистан заявил о прекращении перемирия с "Талибаном"

Его объявили 12 июня из-за празднования завершения Рамадана.

Власти Афганистана заявили о завершении режима прекращения огня с радикальным исламистским движением "Талибан". Теперь афганская армия может восстановить все военные операции против талибов. Об этом сообщил президент страны Ашраф Гани, передает "Немецкая волна".

Ранее президент Афганистана объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 до 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, потом перемирие было продлено до 29 июня.

В свою очередь, лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие только в течение трех праздничных дней 15-17 июня.

Однако во время перемирия в Афганистане было совершено несколько кровавых нападений с десятками погибших, включая самих талибов.

17 июня "Талибан" заявил об отказе соблюдать объявленное Кабулом перемирие. В течение последней недели более 60 представителей афганских сил безопасности погибли в результате атак талибов.