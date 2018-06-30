Бойцы 80-й бригады прошли шествием по улицам Львова

Мероприятие приурочили возвращению части соединения с боевых действий на Донбассе.

Бойцы 80-й бригады прошли шествием по улицам Львова
Фото: gazeta.lviv.ua/

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в полном составе прошли торжественным шествием по улицам Львова. Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.

Мероприятие приурочили возвращению бойцов бригады из зоны боевых действий на Донбассе.

"Военные торжественно прошли по военной части на ул. Стрыйской к просп. Свободы, где состоялась отдельная праздничная церемония и встреча военных ", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие более тысячи военных и их родные.

По состоянию на август 2017 потери бригады во время боевых действий на Донбассе составляют 104 человека погибшими, семеро считаются пропавшими без вести и 542 получили ранения.

Фото: Павло Паламарчук, ZAXID.NET

Напомним, командование десантно-штурмовых войск назвало ножевое ранение военного в Житомире несчастным случаем.


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