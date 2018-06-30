РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"

"Сделайте все, чтобы освобождение Сенцова стало бы неизбежным".

РоSSийский кинорежиссер Александр Сокуров обратился с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и Папе Римскому, в котором призвал "сделать все, чтобы освобождение Олега Сенцова стало неизбежным". Текст письма опубликован на сайте "Эхо Москвы".

"Прошу хотя бы Вас начать с белого листа. Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан РФ . Объявите бессрочный мораторий на всякую военную, дипломатическую, политическую конфронтацию. Сделайте все, чтобы освобождение Сенцова стало бы неизбежным", - заявил Сокуров.

Он призвал Порошенко "забыть, отбросить все открытые и скрытые политические резоны и обратить взор к высшим гуманитарным, гуманистическим интересам украинского народа и украинской культуры".

В обращении к Папе Римскому Франциску Сокуров также отмечает, что Сенцов "попал в молох политического противостояния Украины и РФ и был осужден как человек, не согласный с тем, как развивались события в Крыму".

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев.