РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"

"Сделайте все, чтобы освобождение Сенцова стало бы неизбежным".

РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"
Александр Сокуров
Фото: ria.ru

РоSSийский кинорежиссер Александр Сокуров обратился с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и Папе Римскому, в котором призвал "сделать все, чтобы освобождение Олега Сенцова стало неизбежным". Текст письма опубликован на сайте "Эхо Москвы".

"Прошу хотя бы Вас начать с белого листа. Отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан РФ. Объявите бессрочный мораторий на всякую военную, дипломатическую, политическую конфронтацию. Сделайте все, чтобы освобождение Сенцова стало бы неизбежным", - заявил Сокуров.

Он призвал Порошенко "забыть, отбросить все открытые и скрытые политические резоны и обратить взор к высшим гуманитарным, гуманистическим интересам украинского народа и украинской культуры".

В обращении к Папе Римскому Франциску Сокуров также отмечает, что Сенцов "попал в молох политического противостояния Украины и РФ и был осужден как человек, не согласный с тем, как развивались события в Крыму".

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице
Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»
Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле КабминаПредставители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
Герман в суде над Януковичем заявила, что он не виновенГерман в суде над Януковичем заявила, что он не виновен
Генсек Совета Европы завтра официально попросит фюрера РФ помиловать СенцоваГенсек Совета Европы завтра официально попросит фюрера РФ помиловать Сенцова
Блок рекламы


Похожие новости
Украина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев, - ДенисоваУкраина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев, - Денисова
Порошенко призывает отреагировать на узников Кремля, как на отравление в СолсбериПорошенко призывает отреагировать на узников Кремля, как на отравление в Солсбери
Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за решение по РоSSииПорошенко поблагодарил Меркель и Макрона за решение по РоSSии
РоSSийский омбудсмен Москалькова посетила Сенцова в колонииРоSSийский омбудсмен Москалькова посетила Сенцова в колонии
Тимошенко призвала изменить КонституциюТимошенко призвала изменить Конституцию
Порошенко: Нельзя изменять Конституцию под конкретных политиковПорошенко: Нельзя изменять Конституцию под конкретных политиков
Порошенко призвал депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенностиПорошенко призвал депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности
РоSSийский омбудсмен не будет просить о помиловании СенцоваРоSSийский омбудсмен не будет просить о помиловании Сенцова
Порошенко пригласили на заседание Североатлантического совета НАТОПорошенко пригласили на заседание Североатлантического совета НАТО
Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного судаПорошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
Последние новости
Подгружаем последние новости