Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

Боевики восемь раз применяли тяжелое вооружение.

За прошедшие сутки, 29 июня, роSSийские оккупационные войска 34 раза открывали прицельный огонь по украинским позициям на Донбассе, восемь из них - из тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

"На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеским огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов находились наши позиции в районе Крымского", - говорится в сообщении.

Вечером в районе Светлодарской дуги боевики провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП.

В течение дня на Горловском направлении было наиболее горячо. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции у населенного пункта Новгородское.

На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера.

На Мариупольском направлении враг провоцировал защитников Бородинского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм.

Боевики обстреляли также украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

В результате активных боевых действий двое украинских защитников ранены.

По уточненным данным разведки, трех боевиков роSSийских оккупационных войск уничтожено, двое ранены.