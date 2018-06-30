Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

Боевики восемь раз применяли тяжелое вооружение.

Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 29 июня, роSSийские оккупационные войска 34 раза открывали прицельный огонь по украинским позициям на Донбассе, восемь из них - из тяжелого вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

"На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеским огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов находились наши позиции в районе Крымского", - говорится в сообщении.

Вечером в районе Светлодарской дуги боевики провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП.

В течение дня на Горловском направлении было наиболее горячо. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции у населенного пункта Новгородское.

На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера.

На Мариупольском направлении враг провоцировал защитников Бородинского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм.

Боевики обстреляли также украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

В результате активных боевых действий двое украинских защитников ранены.

По уточненным данным разведки, трех боевиков роSSийских оккупационных войск уничтожено, двое ранены.

Напомним, главарь ДНР пообещал стрелять по миротворцам ООН.


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