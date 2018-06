Предметом дискуссии Трампа и Путина будет суверенитет Украины, — сенатор

Сенатор от демократической партии Крис Мерфи высказал опасения в связи с предстоящей встречей президентов США и РФ в Хельсинки 16 июля.

Он упомянул о разговоре с госсекретарем США Майком Помпео:

«Я спросил его, Трамп заключит соглашение с Путиным о возвращении РоSSии в G7, даже если Путин не начнет выводить свои войска из оккупированных регионов Украины. Иначе говоря, мы «продадим» Украину, чтобы получить что-то другое от РоSSии?», — написал он в Twitter .

Мерфи также привел ответ высокопоставленного чиновника: «Я уверен, что смогу назвать вам несколько компромиссов, по которым вы согласитесь, что они будут удовлетворительным результатом».

«Похоже на то, что предметом дискуссии будет суверенитет Украины — коренной поворот в политике США », — резюмировал сенатор.

1/ Lost in yesterday’s news din was an exchange I had with Pompeo that should concern every Democrat and Republican that cares about Ukraine and/or worries about a bad deal being cut at the newly announced Putin-Trump meeting