Вершбоу рассказал, чем опасна встреча Трампа и Путина

Личная встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина может быть воспринята последним как знак прекращения международной изоляции.

Такое мнение в эфире телеканала СВС высказал бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

«Опасность заключается в том, что Путин может получить желаемое — международное признание его возвращения к главному столу и прекращение изоляции — не изменив ни на йоту поведение», — сказал Вершбоу.

Он отметил, что Путин до сих пор не признает свою ответственность за критическое ухудшение отношений между РФ и Западом. «К сожалению, Путин снова дал это четко понять Джону Болтону (советнику по вопросам национальной безопасности США — Ред.), который готовил эту встречу, когда заявил, что все проблемы в отношениях отображают внутреннюю политику США . На самом деле, он лжет об этом», — отметил дипломат.

По убеждению Вершбоу, Трампу также не следует во время встречи с Путиным идти на односторонние шаги, как это было во время саммита с Ким Чен Ыном, когда США согласились остановить совместные с Южной Кореей военные учения, не получив ничего взамен. «Упаси господи его от этого на саммите НАТО, когда нам действительно нужны учения, чтобы наши силы могли устоять и защитить от агрессивной РоSSии», — подытожил он.