В Германии говорят, что США пообещали не вводить санкции против Северного потока-2
США заверили Германию, что никакие санкции, введенные против РоSSии, не скажутся на прокладке трубопроводов из РоSSийской Федерации.
Об этом сообщила пресс-секретарь министерства экономики Германии, передает Reuters. Пресс-секретарь сказала, что Германия выступает против применения экстерриториальных санкций, однако только в случае прокладки газопровода “Северный поток — 2”, соединяющем РоSSию и Германию. Предварительные гарантии США предполагают, что проект трубопровода не будет затронут действием санкций. Пресс-секретарь не смогла ответить, когда именно были получены новые гарантии.
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