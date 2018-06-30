В Германии говорят, что США пообещали не вводить санкции против Северного потока-2

США заверили Германию, что никакие санкции, введенные против РоSSии, не скажутся на прокладке трубопроводов из РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства экономики Германии, передает Reuters. Пресс-секретарь сказала, что Германия выступает против применения экстерриториальных санкций, однако только в случае прокладки газопровода “Северный поток — 2”, соединяющем РоSSию и Германию. Предварительные гарантии США предполагают, что проект трубопровода не будет затронут действием санкций. Пресс-секретарь не смогла ответить, когда именно были получены новые гарантии.