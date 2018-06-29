Голливудскую звезду арестовали за протесты против Трампа
Американскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время акции протеста против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа.
Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает
«Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться», — написала 71-летняя артистка в Twitter, сопроводив пост хештегом «неподчинение женщин».
Женский марш был направлен против разъединения семей мигрантов.
Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Потом несовершеннолетних могут отправить к американским родственникам в США или в приюты.
В середине марта Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе. Отмечалось, что это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
29.06.2018 19:33
29.06.2018 22:30