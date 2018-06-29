Голливудскую звезду арестовали за протесты против Трампа

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Американскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время акции протеста против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

«Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться», — написала 71-летняя артистка в Twitter, сопроводив пост хештегом «неподчинение женщин».

Женский марш был направлен против разъединения семей мигрантов.

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Потом несовершеннолетних могут отправить к американским родственникам в США или в приюты.

В середине марта Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе. Отмечалось, что это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.


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