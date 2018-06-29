Трамп уговаривал Макрона вывести Францию из ЕС - Washington Post

Во время частной встречи в Белом доме в конце апреля, президент США Дональд Трамп обсуждал торговлю с Эммануэлем Макроном. В какой-то момент он спросил президента Франции: «Почему бы вам не выйти из ЕС?». А потом Трамп добавил, что если Париж покинет европейский проект, то Вашингтон предложит двустороннее торговое соглашение с лучшими условиями, чем получил целый ЕС.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников, передает УНИАН.

В Белом доме не отрицают эти слова президента, но и комментировать их отказались. Издание отмечает, что этот эпизод четко указывает на то, что американскому президенту не хватает базового понимания взглядов Макрона и тех людей, которые его избрали. Это был момент, когда президент США предложил развалить организацию американских союзников вопреки официальной политике американского правительства.

Washington Post также напоминает, что Трамп неоднократно публично критиковал ЕС и НАТО еще с начала своей предвыборной кампании. Но масштабы и интенсивность его атак возросли. Только на этой неделе в Северной Дакоте Трамп сказал: «Евросоюз, конечно же, создан для того, чтобы использовать США, чтобы атаковать нашу копилку». Он также пожаловался на торговый дефицит между США и ЕС в размере 150 миллиардов долларов.

Также недавно Трамп сказал лидерам G7, что «НАТО такой же плохой, как и соглашение о Зоне свободной торговли в Северной Америке». Он сказал премьер-министру Швеции, что Америке стоит выйти из НАТО. Все это, по мнению издания, указывает на то, что Трамп не верит в Евросоюз и НАТО, так же как и в американские обязательства перед ними.


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