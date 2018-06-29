Политзаключенного Клыха перевели из роSSийской колонии в психиатрическую больницу

Его состояние ухудшилось.

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, которого роSSийский суд приговорил к 20 годам колонии по обвинению в участии в Чеченской войне, этапировали из колонии в психиатрическую больницу.Об этом сообщили украинский омбудсмен Людмила Денисова и мать Клыха, передает Прямой.

По словам матери, последний раз она общалась с сыном 7 июня. Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку.

28 июня Тамара Ивановна рассказала, что во время последней встречи с ее сыном адвокат отметил значительное ухудшение его здоровья. По словам матери политзаключенного, она заказала разговор со Станиславом, но он не состоялась, так как его отправили в психиатрическую больницу.

"Я позвонила правозащитнице Татьяне Щур в РоSSии. Она говорит, что был у него адвокат. Сказал, что он в очень плохом состоянии, поэтому не смог даже поговорить с ним. Говорит: "Я думаю, его отправят в больницу". Он какие-то документы подписал", - рассказала Тамара Клых.

Ранее сегодня украинский омбудсмен заявила, что РоSSийская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев.